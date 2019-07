Rafael Nadal apura-se para a segunda ronda

Lusa Comentários 02 Jul, 2019, 18:43 | Outras Modalidades

Cerca de um mês depois de vencer pela 12.ª vez em Roland Garros, Nadal bateu o japonês, 274.º do mundo, em três 'sets', por 6-3, 6-1, 6-3, em duas horas.



Duas vezes campeão no torneio de relva londrino, Nadal vai agora defrontar o australiano Nick Kyrgios, 43.º do mundo, no sétimo encontro entre ambos e que servirá de desempate no confronto direto.