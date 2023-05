Rafael Nadal continua lesionado e falha Masters 1.000 de Roma

"Sinto muito anunciar que não vou poder estar em Roma. Todos sabem o quanto me dói perder outro dos torneios que marcaram a minha carreira profissional e pessoal por todo o carinho e apoio dos fãs italianos", escreveu o tenista maiorquino, que está a recuperar de uma lesão muscular na perna esquerda.



Nadal lesionou-se na segunda ronda do Open da Austrália, em 18 de janeiro, e não voltou a jogar desde então, tendo perdido o arranque da temporada de terra batida, a 'sua' superfície.



A presença de 'Rafa', antigo número um mundial e considerado o 'rei' do pó de tijolo, em Roland Garros, onde é recordista de títulos (14), parece estar em perigo, estando o início do torneio francês agendado para 28 de maio.