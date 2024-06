Rafael Nadal e Carlos Alcaraz vão jogar pares no torneio olímpico

A informação foi hoje avançada pela Federação espanhola de ténis, três dias depois de Alcaraz, de 21 anos, ter conquistado pela primeira vez Roland Garros, naquele que foi o seu terceiro Grand Slam, e que Nadal venceu 14 vezes.

"O Rafa e o Carlos vão jogar juntos em Paris, se nada o impedir. E embora tenha uma ideia clara de quem formará a segunda dupla [com Granollers], ainda não estou seguro a 100%", revelou o capitão de Espanha, o antigo tenista David Ferrer.

Alcaraz já é considerado o natural herdeiro de Nadal no ténis espanhol, com o jovem tenista a assinalar ter no maiorquino, de 38 anos, o ídolo de infância.

Rafael Nadal, que na carreira conta com 22 títulos de Grand Slam, dois na Austrália, 14 em Roland Garros, dois em Wimbledon e quatro nos Estados Unidos, foi campeão olímpico de singulares em Pequim2008 e de pares no Rio2016, onde fez dupla com Marc López.

Além destes dois jogadores, a Espanha contará também em Paris2024 com os tenistas Pablo Carreño Busta, Alejandro Davidovich e Marcel Granollers.

O torneio de ténis de Paris2024, em singulares e pares, decorrerá em Roland Garros entre 27 de julho e 04 de agosto.