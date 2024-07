Rafael Nadal impõe-se a Leo Borg no regresso em singulares após Roland Garros

Um dia depois de ter voltado aos courts, em pares, com o norueguês Casper Ruud, Nadal, de 38 anos e 261.º do ranking, assegurou a passagem aos oitavos de final ao derrotar o filho de Bjorn Borg, de 21 anos e atual 461.º do mundo, em uma hora e 26 minutos.



O espanhol, vencedor de 22 títulos do Grand Slam, vai defrontar o britânico Cameron Norrie, 42.º da hierarquia, nos 'oitavos', fase para a qual já estão apurados os portugueses Henrique Rocha e Nuno Borges, que se vão defrontar.



Nadal falhou Wimbledon, o terceiro Grand Slam do ano, após ter enfrentado lesões no quadril e nos abdominais no último ano e meio, mas procura a melhor forma para enfrentar o torneio olímpico Paris2024, a disputar na terra batida de Roland Garros, entre 27 de julho e 04 de agosto.