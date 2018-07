Rafael Nadal nos quartos de final ainda sem ceder qualquer `set`

Lusa Comentários 09 Jul, 2018, 19:04 | Outras Modalidades

Nadal, que regressa aos quartos de final do torneio londrino sete anos depois, quando em 2011 alcançou a última das cinco finais que disputou, demorou uma hora e 56 minutos para se desembaraçar do atual 97.º da hierarquia mundial, por 6-3, 6-3 e 6-4.

O jogador espanhol, que este ano ainda não cedeu qualquer `set` no torneio londrino, vai defrontar na próxima ronda o vencedor do encontro entre o argentino Juan Martin del Potro, quarto do mundo, e o francês Gilles Simon, 53.º do `ranking`.