Rafael Nadal renuncia a Wimbledon e aos Jogos Olímpicos Tóquio2020

O tenista espanhol Rafael Nadal anunciou esta quinta-feira a desistência de Wimbledon, terceiro ‘major’ da temporada, que arranca no final do mês, e dos Jogos Olímpicos Tóquio2020, entre 23 de julho e 08 de agosto, por precaução.