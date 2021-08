Rafael Reis é o primeiro camisola amarela da 82.ª Volta

O ciclista da Efapel venceu o prólogo de 5,4 quilómetros e gastou 6:10,59 minutos.





Rafael Reis cumpriu os 5,4 quilómetros com partida e chegada à Praça do Império em 6.10,59 minutos, deixando a 10,43 segundos segundos o uruguaio Mauricio Moreira, seu companheiro de equipa, e a 11,14 segundos o espanhol Lluis Guillermo Mas (Movistar), respetivamente segundo e terceiro classificados.



O campeão em título, Amaro Antunes (W52-FC Porto), foi 67.º, gastando quase mais 37 segundos, ocupando a mesma posição na geral, liderada por Reis, que tem 11 segundos de avanço para Moreira e Mas, segundo e terceiro classificados da geral.



Na quinta-feira, a primeira etapa liga Torres Vedras a Setúbal, no total de 175,8 quilómetros.







c/Lusa