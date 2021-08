Rafael Reis vence primeira etapa e reforça liderança

Já depois de ter vencido na quarta-feira o prólogo, disputado em Lisboa, Rafael Reis repetiu hoje o triunfo, tendo cumprido os 175,8 quilómetros que ligaram Torres Vedras a Setúbal em 4:12.23 horas, superando o pelotão, liderado pelo holandês Alex Molenaar (Burgos-BH), em dois segundos.

Com mais este triubfo, Rafael Reis mantém a camisola amarela, liderando agora com um total de 4:18.33 horas, menos 17 segundos do que o espanhol Diego Lopez Fuentes (Kern Pharma), que subiu ao segundo posto, e 21 segundos do que o alemão Juri Hollmann (Movistar) e do que o luxemburguês Tom Wirtgen (Bingoal Pawles Sauces), terceiro e quarto classificados, respetivamente.

Na sexta-feira, cumpre-se a segunda etapa da prova, que vai ligar Ponte de Sor a Castelo Branco, numa distância total de 162,1 quilómetros.