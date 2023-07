Rafael Reis veste amarela no Troféu Joaquim Agostinho

Melhor contrarrelogista português a correr no pelotão nacional, o ciclista de 30 anos "voou" nos oito quilómetros, cumprindo-os em 10,07 minutos, um tempo três segundos mais rápido do que o do campeão em título da Volta a Portugal.Reis, que também venceu o prólogo do Grande Prémio Abimota, onde viria mesmo a conquistar a geral final, deixou o terceiro classificado, o também português Tiago Antunes (Efapel), a 10 segundos.Frederico Figueiredo (Glassdrive-Q8-Anicolor), tricampeão em título do Troféu Joaquim Agostinho, perdeu 50 segundos para o seu colega de equipa, ao ser apenas 36.º no curto exercício contra o cronómetro.Na prova que é o principal barómetro das forças dos principais nomes do ciclismo nacional antes da Volta a Portugal, agendada entre 9 e 20 de agosto, destaque ainda para o bom início dos espanhóis Delio Fernández (AP Hotels&Resorts-Tavira-Farense) e Vicente García de Mateos (Aviludo-Louletano-Loulé Concelho), respetivamente nono e 10.º, a 30 segundos.Rafael Reis lidera a geral com as mesmas diferenças registadas na estrada para os perseguidores e vai partir, esta sexta-feira, para a primeira etapa, uma ligação de 156,7 quilómetros entre Sobral de Monte Agraço e a Foz do Arelho, com a amarela vestida.