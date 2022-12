Râguebi aprova orçamento de 3,4 milhões para 2023

O valor inclui já “uma parte” das verbas necessárias para a preparação da seleção portuguesa para o Mundial de França2023.Abstiveram-se apenas o Técnico, clube em litígio aberto com a FPR, e a Académica, que “não terá recebido a documentação” para apreciação em tempo oportuno, revelou a mesma fonte.A assembleia geral aprovou ainda um voto de louvor ao presidente da FPR, direção, equipa técnica e jogadores da seleção portuguesa, pelo apuramento para o Mundial2023, obtido em novembro, no Dubai, no torneio final de repescagem.Apenas o Técnico votou contra o voto de louvor na reunião magna do organismo, realizada através de plataforma ‘online’, que teve a participação de “perto de 50 delegados”.Os "engenheiros" encontram-se em litígio com a FPR devido à desclassificação determinada pelo organismo na época passada, pela alegada utilização irregular de jogadores num encontro da fase regular, que se encontra em disputa nos tribunais civis.Portugal assegurou em novembro o apuramento para o Mundial de França2023, que se disputa entre 08 de setembro e 21 de outubro.