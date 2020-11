Râguebi. Austrália vence Nova Zelândia por 24-22

Uma semana depois de superarem os "Wallabies" por expressivos 43-5, em Sydney, no jogo inaugural do torneio, os "All Blacks" foram agora batidos, o que não acontecia desde o 7-19 com Inglaterra que lhes roubou um lugar na final do Mundial2019.Em Brisbane, a Austrália adiantou-se logo de início, com um ensaio de Tom Wright, mas a Nova Zelândia respondeu por Rieko Ioane, para uma igualdade a oito ao intervalo.Na segunda parte, os neo-zelandeses ainda conseguiram colocar-se na frente (11-15), mas 13 pontos consecutivos da Austrália, incluindo um ensaio de Taniel Tupou, "inclinaram" em definitivo (24-15) o jogo para o lado dos anfitriões.O Rugby Championship é um torneio que conta habitualmente com as quatro melhores nações do Hemisfério Sul (Austrália, Nova Zelândia, África do Sul e Argentina), mas este ano está desfalcado da campeã mundial em título África do Sul, devido à complicação das viagens relacionadas com a covid-19.

Na próxima ronda, em 14 de novembro, a Nova Zelândia defronta a Argentina, no Bankwest Stadium, em Sydney.