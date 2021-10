Râguebi. Belenenses conquista Supertaça ao vencer o Técnico

A jogar contra o vento na primeira parte, a equipa do Restelo conseguiu dois ensaios, por João Freudenthal (16 minutos) e Tomás Sequeira (35), e chegou ao intervalo com uma vantagem de 12-8, que só não era mais penalizadora para os "engenheiros" porque Freudenthal, a chutar contra o vento, errou duas penalidades e a transformação do segundo toque de meta.



O Técnico, campeão nacional em título, foi sempre uma equipa muito combativa, mas, geralmente, de forma pouco assertiva e o ensaio de Jonathan Kawau (23 minutos), na insistência de um "maul" nos últimos cinco metros, espelhou bem a abordagem da equipa das Olaias ao encontro.



Mas, a verdade é que essa abordagem ia chegando para manter os "engenheiros" na discussão do resultado, pelo menos até ao minuto 45, quando Kawau viu o cartão amarelo por uma placagem alta e deixou a sua equipa em inferioridade numérica durante 10 minutos.



O Belenenses soube capitalizar esse período com a obtenção de 10 pontos, através de uma penalidade de Freudenthal (46), a castigar a falta do neozelandês, e de um ensaio de Rodrigo Marta, transformado por Freudenthal, que a favor do vento errou apenas uma penalidade, mas a quase 50 metros dos postes.



Com uma vantagem de 22-8 aos 50 minutos, os "azuis" geriram os acontecimentos com pontapés longos para obrigar o adversário a iniciar os seus ataques muito longe da linha de ensaio, mas o Técnico viu a sua agressividade e resiliência premiadas com o segundo ensaio da tarde, por Diogo Salgado (80+3), já em período de descontos.



Foi a sexta Supertaça conquistada pelo Belenenses, desta vez na condição de vencedor da Taça de Portugal, e a terceira de forma consecutiva, desde 2018 (no ano passado o troféu não de disputou devido à pandemia de covid-19), que descola os "azuis" do Cascais e da Agronomia (5 troféus cada) e os aproxima do Direito (11 títulos).



O Técnico, campeão nacional em título, continua com apenas uma Supertaça, conquistada em 1994, ano em que se tinha sagrado campeão nacional pela última vez antes da época 2020/21.



Antes do apito inicial, foi respeitado um minuto de silêncio em memória de Júlio Faria, antigo jogador do Técnico e CDUP e internacional português de râguebi, nas décadas de 1960 e 1970, que residia atualmente em Arcos de Valdevez onde esteve, desde 1983, ligado ao CRAV, no desempenho de várias funções.