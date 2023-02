Râguebi. Belenenses na final da Taça de Portugal

Os azuis perdiam ao intervalo por 7-6, mas somaram mais três penalidades na segunda parte e inverteram o marcador, marcando o encontro decisivo com o CDUL, que no sábado deixou para trás o Cascais (30-19).Vencedor do troféu em 1959, 1964, 2001, 2019, 2021 e 2022, o Belenenses eliminou, nesta época, o Lousã (40-8), nos oitavos de final, e o CRAV (desistiu), nos quartos de final.A final da Taça de Portugal 2022/23 está prevista para 4 de junho, em local a determinar pela Federação Portuguesa de Râguebi.