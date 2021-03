Râguebi. Portugal-Espanha tornou-se decisivo

"Lobos" e "leones" perderam os seus dois primeiros encontros, ambos frente à Geórgia e à Roménia, pelo que vão subir ao relvado do Centro de Alto Rendimento do Jamor obrigados a somar o primeiro triunfo, sob pena de hipotecar as suas hipóteses que qualificação para o França2023.”, advertiu Patrice Lagisquet.As duas equipas enfrentaram-se pela última vez no início de fevereiro, em Madrid, em encontro da última jornada do Europe Championship 2020, que os espanhóis venceram por 25-11.Um resultado que o treinador francês quer ver corrigido no sábado, no desafio da terceira jornada da mesma competição, deste ano, até porque a seleção portuguesa entra em campo com um ritmo diferente daquele que tinha no início de fevereiro.”, recordou Lagisquet.No sábado, o "Express de Bayonne" conta com uma, ao contrário do que aconteceu há duas semanas, na derrota (28-27) com a Roménia, num encontro que Portugal vencia por 13 pontos a sete minutos do final.”, frisou Lagisquet.Outro fator de preocupação para o técnico é o jogo “demasiado agressivo” da Espanha, por vezes excessivo, que resultou em três cartões amarelos e um vermelho para os "leones" no encontro da semana passada, com a Roménia.Por isso, Lasgisquet quer que Portugal também seja “agressivo, mas não da mesma forma”, para somar a primeira vitória na qualificação.Portugal recebe a Espanha no sábado, às 15h00, em encontro da terceira jornada do Europe Championship 2021, que conta também como primeira volta da qualificação europeia para o Campeonato do Mundo de 2023.

Os "lobos" seguem em quinto lugar, com apenas um ponto, conquistado na forma de bonificação defensiva, frente à Roménia, menos um do que a Espanha, que bonificou em ambas as derrotas.