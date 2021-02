Râguebi. Portugal procura melhor Europeu de sempre

A seleção portuguesa de râgueb tem de ter sempre como objetivo terminar o Europe Championship no melhor lugar possível, advertiu o selecionador Patrice Lagisquet, antes da visita a Espanha, para disputar a última jornada de 2020.O desafio entre Portugal e Espanha, no domingo, vai decidir o estatuto de vice-campeão do torneio das Seis Nações B, mas os"lobos" levam ainda “muitos outros objetivos” na bagagem para Madrid, assumiu o técnico francês em declarações à agência Lusa.”, exemplificou Lagisquet.O calendário só ficará definido após a conclusão da última jornada do torneio do ano passado, pelo que este desafio com a Espanha se transforma numa “boa oportunidade para conhecer o verdadeiro nível” português, antes de um mês de preparação para os compromissos de qualificação para o França2023.”, analisou o treinador.





O jogo com os espanhóis







Ainda assim, o "Express de Bayonne" acredita que é possível bater os "leones" no seu reduto e lembra que também “não era suposto ganhar à Roménia” no torneio do ano passado, que Prtugal perdeu “por apenas um ponto com a Rússia” e mesmo com a Geórgia, virtual campeã do torneio, em que esteve a ganhar até aos 68 minutos.”, apontou o técnico francês.Tema incontornável neste momento é a pandemia de covid-19, que já adiou por duas vezes o desafio de domingo e causou outros problemas na preparação.”, enquanto outros “” e “”, mas, dadas as circunstâncias, já é positivo o jogo poder, finalmente, realizar-se.”, desabafou Lagisquet.Portugal defronta a Espanha no domingo, às 11h45 (hora portuguesa), no Estádio Central da Universidade Complutense de Madrid, em partida da quinta e última jornada do Europe Championship 2020.A Geórgia lidera com 19 pontos e já assegurou o nono título de campeã nos últimos 10 anos.