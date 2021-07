Râguebi. Selecionador de Portugal pede foco frente à Holanda e Rússia

Portugal visita os Países Baixos, no sábado, e a Rússia, em 17 de julho, em jogos que, em caso de triunfo com ponto de bónus, deixam os "lobos" em segundo lugar do Europe Championship no final da primeira volta, mas o técnico francês só pensa em “garantir a vitória primeiro”.



Segundo o técnico, somar a bonificação ofensiva resultante de marcar mais três ensaios do que os adversários é “o objetivo fantástico, mas o primeiro é ganhar os dois jogos”, até porque somar o ponto extra apenas num dos encontros também pode deixar os portugueses “bem colocados para o segundo lugar”.



“Se pensarmos primeiro nos pontos de bónus, é a melhor forma de perdermos os jogos e os resultados”, frisou Lagisquet.



A começar pelo encontro de sábado, frente aos Países Baixos, adversário teoricamente mais acessível da competição, que subiu este ano ao Europe Championship após vencer o "play-off" frente à Bélgica, em Bruxelas.



“Foi uma surpresa, mas se virmos o jogo deles frente à Geórgia, aos 25 minutos perdiam apenas por 15-8 (acabaram por perder por 48-15). Pensar que será fácil é um erro. Mas temos jogadores experientes e sabemos o que queremos. É o meu trabalho alertá-los para isso e que se queremos pensar na qualificação para o Mundial temos, primeiro, de ganhar este jogo”, analisou Lagisquet.



E se, contra os recém-promovidos, Portugal terá de ser “organizado e paciente” para “conseguir controlar o jogo”, frente à Rússia terá de “ser forte nas fases estáticas”.



A seleção portuguesa viaja esta quinta-feira para Amesterdão, onde defronta, no sábado, os Países Baixos, às 14h00 (hora de Lisboa), em partida da quarta jornada do Rugby Europe Championship 2021.



Os "lobos" regressam a Lisboa após o encontro, onde vão preparar a deslocação a Novgorod, a mais de 400 quilómetros de Moscovo, para enfrentar a Rússia, em 17 de julho, no último encontro da primeira volta do apuramento para o Mundial.



Portugal ocupa o terceiro lugar do "Championship", com cinco pontos, menos quatro e menos um jogo do que a Roménia, que segue em segundo lugar, com nove pontos.



A Geórgia, com cinco vitórias noutros tantos encontros, sagrou-se virtualmente campeã do Europe Championship 2021, título que conquistou por 13 vezes, 10 das quais nos últimos 11 anos.



O agregado de resultados do Europe Championship 2021 e 2022 serve de qualificação para o Munudial de França2023, para o qual se apuram diretamente os dois primeiros classificados, enquanto o terceiro segue para um torneio de repescagem mundial que apura apenas o vencedor.