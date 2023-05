Rali de Portugal. Figueira da Foz é a novidade do ano

O troço na Figueira substitui o que habitualmente se desenhava nas ruas de Coimbra, que, ainda assim, acolhe uma sessão de autógrafos dos pilotos a partir das 18h00 de quinta-feira e a partida oficial do rali, que terá lugar às 20h30, na emblemática Porta Férrea da Universidade de Coimbra.Na manhã de sexta-feira, é também de Coimbra que os concorrentes partem para as duplas passagens pelas classificativas da Lousã (12,03 km), Góis (19,33 km) e Arganil (18,72 km), e a passagem por Mortágua (18,15 km), antes da estreia da super especial da Figueira da Foz.Depois da passagem pela região centro do país, os concorrentes rumam, no sábado e domingo, ao norte e aos troços de Vieira do Minho (26,61 km), Amarante (37,24 km) e Felgueiras (8,91 km), que também recebem duplas passagens, antes de a popular super especial de Lousada, na pista da Costilha, encerrar o segundo dia da competição.No domingo, há ainda o troço de Paredes, que antecede a primeira passagem pela especial de Fafe (11,18 km) e a classificativa de Cabeceiras de Basto (22,23 km).A derradeira especial, em regime de Power Stage (com atribuição de 15 pontos extra pelos cinco mais rápidos), volta a acontecer em Fafe.Como já é hábito, a chegada dos concorrentes acontece na cénica marginal de Matosinhos, a poucos quilómetros do centro operacional do rali, na Exponor.O Rali de Portugal, que estará na estrada entre os dias 11 e 14 de maio, vai percorrer 329,06 quilómetros cronometrados, por entre um total de 1.636,25 quilómetros no centro e norte do país, ao longo de 19 classificativas.Esta edição da prova é organizada pelo Automóvel Club de Portugal (ACP), contando com a maior lista de inscritos do WRC: cerca de 90 equipas.