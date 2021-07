Rali de Portugal mantém-se no calendário em 2022 mas sem data atribuída

Na reunião do Conselho Mundial da Federação Internacional do Automóvel (FIA), foi aprovado já um esboço do calendário do Mundial de Ralis de 2022, com nove provas de um máximo de 13 eventos, em que apenas as duas primeiras, Monte Carlo (23 de janeiro) e Suécia (27 de fevereiro) têm data conhecida.



Portugal surge em terceiro lugar de uma lista que inclui, ainda, Itália, Quénia, Japão, Espanha, Estónia e Grécia, provas sem data conhecida ainda.



As restantes quatro serão "confirmadas mais tarde", segundo anunciou a FIA.



Ainda nos ralis, o Conselho Mundial aprovou ainda o fim do contrato com a Eurosport Events para a promoção do Campeonato Europeu, sendo substituído pelo mesmo promotor do Mundial de Ralis.



Desta forma, a Eurosport Events, que é responsável, entre outras competições, pela Taça do Mundo de Carros de Turismo (WTCR), pode "concentrar-se nas competições com veículos elétricos”.



Neste domínio, foi aprovado ainda o calendário para 2022 da Fórmula E, onde compete António Félix da Costa.



Decorrerá entre 28 de janeiro e 14 de agosto, com um total de 12 rondas, quatro deles duplas (16 corridas).



No Karting, Portugal acolhe o Europeu, de 7 a 10 de abril de 2022, em Portimão.