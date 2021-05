Rali de Portugal. Tanäk alarga vantagem após vencer as três especiais da manhã

O estónio Ott Tanäk (Hyundai i20) entrou ao ataque no segundo de três dias do Rali de Portugal, venceu as três especiais disputadas esta manhã e alargou para 19,2 segundos a vantagem na frente da classificação desta quarta ronda do Mundial.