Rali de Portugal teve impacto recorde na economia em 2019

De acordo com o Estudo do Impacto do Rali de Portugal na Economia e Turismo, esta que foi a sétima prova do Campeonato do Mundo gerou 141,2 milhões de euros na economia nacional.De acordo com o mesmo documento, mais de metade do retorno verificou-se em despesa direta assegurada por adeptos e equipas nas regiões do Norte e Centro do país, onde decorreu a prova do ACP, com um impacto de 73,42 milhões de euros.", lê-se ainda.Segundo este estudo, efetuado pelo Centro Internacional de Investigação em Território e Turismo da Universidade do Algarve, viram o Rali cerca de um milhão de espetadores.", lê-se.Já o retorno económico da prova através dos Media, de impacto indireto, estima-se que seja de 67,7 milhões de euros.

O Rali de Portugal 2019 decorreu entre 30 de maio e 2 de julho, com centro nevrálgico em Matosinhos (Porto), e foi ganho pelo estónio Ott Tanak (Toyota), que viria a sagrar-se campeão mundial pela primeira vez esta temporada.