Ralis dos Açores e de Fafe com novas datas no Europeu de ralis

Num calendário que foi reprogramado devido aos efeitos da pandemia de covid-19, o Rali dos Açores é a prova de abertura, mas agora de 06 a 08 de maio, surgindo o Rali Serras de Fafe e Felgueiras no final de setembro, de 24 a 26, quando estava previsto que abrisse o Europeu.



"O promotor trabalhou em colaboração estreita com a FIA [Federação Internacional do Automóvel], com os órgãos de governo do desporto motorizado mundial e com as três organizações afetadas pelas alterações ao calendário para preparar uma proposta ajustada, que foi aprovada pelo Conselho Mundial da FIA", lê-se no comunicado.



O Rali das Canárias também avançou de maio para novembro e o francês Jean-Baptiste Ley, coordenador da competição, sublinhou que "foram feitos todos os possíveis para manter o calendário original e evitar os inconvenientes das alterações de datas".



"Mas temos de salvaguardar as questões sanitárias e ter em conta as dificuldades dos organizadores em montar provas durante confinamentos em determinados países, atrasar o início do campeonato e fazer algumas provas mais no final do ano era o único caminho possível", sublinhou.



- Calendário revisto do Europeu de ralis:



06-08 de maio Rali dos Açores (terra)



18-20 de junho Rali da Polónia (terra)



01-03 de julho Rali da Letónia (terra)



23-25 de julho Rali de Roma (asfalto)



27-29 de julho Rali de Barum República Checa (asfalto)



24-26 de setembro Rali Serras de Fafe e Felgueiras (terra)



22-24 de outubro Rali da Hungria (asfalto)



18-20 de novembro Rali das Ilhas Canárias (asfalto)