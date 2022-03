Ralis. Nacional arranca com Ricardo Teodósio a defender o título

Esta é uma época que promete, com Ricardo Teodósio, campeão em título, a sair para a estrada com o número 1 na porta do Hyundai i20 N Rally 2, o carro com que este ano procura a revalidação.O piloto algarvio, campeão em 2019 e 2021, é este ano uma das apostas do Team Hyundai Portugal e acredita que vai ter nas mãos um carro que lhe pode dar o bicampeonato.disse, mostrando-separa o Serras de Fafe, onde vai com o objetivo de ser o mais rápido e ganhar e assim entrar da melhor forma na defesa do título de campeão que tem o objetivo de revalidar no final da temporada.O campeão em título integra este ano uma equipa na qual foi encontrar o tricampeão(2007, 2008 e 2009), piloto que acredita que esta época poderá juntar um quarto título à sua carreira.“É”, disse o piloto da Hyundai.Outro campeão em prova, e o mais titulado na história dos ralis em Portugal, com seis troféus na sua montra, é, piloto de Santo Tirso que este ano procura reconquistar um campeonato que na época passada lhe escapou por um ponto.”, disse o piloto, que este ano conduz um Skoda Fabia Rally 2 EVO,, e que “”, acrescentando que, este ano, “”.Quanto a, bicampeão em 2015 e 2016, procura este ano um título que lhe tem escapado nas últimas épocas.”, adiantou o piloto do Porto.Para José Pedro Fontes, este ano haverá “quatro candidatos ao título, todos campeões nacionais”, não descartando alguma surpresa pontual, lembrando que “há novos pilotos que vão aparecendo e cada vez mais fortes, apostados em desafiarem os mais consagrados”, pelo que espera “um campeonato muito competitivo”.Na lista de inscritos para o CPR 2022, há ainda um outro piloto que sabe o que é ser campeão, caso de, vencedor em 2014, que este ano se apresenta ao volante de um Hyundai i20 N Rally 2.O CPR conta este ano com um total de oito provas, com a primeira agendada para Fafe/Felgueiras, em piso de terra, nos dias 11 e 12 de março, prova também pontuável para o FIA ERC (European Rally Championship), e com uma lista de 73 inscritos.O calendário inclui ainda os ralis dos Açores (25/27 março), Terras d’Aboboreira (15/16 abril), Vodafone Rali de Portugal (19 a 21 de maio), Castelo Branco (10 a 12 de junho), Rali da Madeira (4 a 6 de agosto) e Rali da Água – Alto Tâmega, dias 9 e 10 de setembro, e a última no fim de semana de 7 e 8 de outubro, o Rali Vidreiro.