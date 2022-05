Ramiro Sosa vence Volta às Astúrias, Joaquim Silva termina em nono

Yates venceu a terceira a última etapa, cumprindo os 122 quilómetros entre Cangas de Narcea e Oviedo com o tempo de 04:47.08 horas, batendo o italiano Vincenzo Albanese (EOLO-Kometa), segundo, e o francês Kevin Vauquelin (Arkéa Samsic) terceiro, ambos a 37 segundos.



Na geral, Ramiro Sosa garantiu o primeiro lugar, com 15 segundos de vantagem em relação a Lorenzo Fortunato (EOLO-Kometa) e 44 segundos sobre o francês Nicolas Edet (Arkéa Samsic).



Esta prova contou com a presença das equipas portuguesas da Efapel e Aviludo-Louletano, com Joaquim Silva a terminar a etapa de hoje no 16.º lugar, a 1.09 minutos do primeiro, com o espanhol Jesus del Pino (Aviludo-Louletano) em 22.º, a 1.35 minutos.



Na geral, Joaquim Silva ficou em nono, a 03.04 minutos de Sosa, enquanto Jesus del Pino foi 15.º, já a 09.36, e Henrique Casimiro (Efapel) terminou no 22.º lugar, a 13.31.