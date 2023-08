Raquel Brito conquista ouro na Taça da Europa Kiyoshi Kobayashi

Raquel Brito, que compete em -48 kg, venceu na final a argentina Keisy Perafan, num combate decidido por ippon.



A seleção portuguesa, que compete nesta competição em Vila Nova de Gaia, entre hoje e domingo, com 49 judocas, contou ainda com Emerson Silva (-60 kg) e Thelmo Gomes (-73 kg) nas finais das respetivas categorias.



Na categoria mais leve masculina, Emerson Silva venceu três combates e apenas cedeu diante do cazaque Kanat Seilkhan, ficando assim com a medalha de prata, enquanto Thelmo Gomes chegou aos cinco combates, perdendo na final com o italiano Luigi Brudetti.



Em -52 kg, numa categoria com apenas sete judocas inscritas, a luso Jimena Esparza fez dois combates, com uma derrota e uma vitória, e arrecadou o bronze.