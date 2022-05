Rea vence corrida 2 do Mundial de Superbikes no Estoril

Em mais uma corrida de 'cortar a respiração' no Mundial de Superbikes, Jonathan Rea (Kawasaki) venceu a segunda corrida do fim de semana graças a uma ultrapassagem na última volta ao atual líder do campeonato e vencedor da corrida de sábado, o espanhol Alvaro Bautista (Ducati).



Rea conquistou a quinta vitória este ano naquela que foi a sua corrida 350 no mundial de Superbikes. O piloto britânico estreou-se na prova com 21 anos e tem, até à data, seis campeonatos no palmarés.



“Duas vitórias hoje, é fantástico. Não consigo agradecer o suficiente à minha equipa por acreditarem nos pneus, no 'set-up' e acreditarem em mim. Coloquei uma mensagem na minha 'dashboar' que dizia 'just believe' (acredita)”, disse o piloto britânico à entrada para o pódio.



Bautista manteve a liderança do campeonato (161 pontos), mas com Jonathan Rea mais perto, com apenas 17 pontos de diferença (144 pontos).



“Foi muito positivo. No sábado fiz uma corrida fantástica, hoje demos o nosso máximo, tivemos condições de pista muito difíceis esta manhã e eu limitei-me a tentar 'sobreviver'. Durante a tarde, senti-me melhor com a mota e comecei a tentar atacar. Mas estou feliz, porque durante a tarde pude desfrutar mais do que durante a manhã e estou muito feliz com a forma como está a ir o campeonato”, afirmou o piloto espanhol, de 37 anos.



Na Supersport, mais uma vitória para o suíço Dominque Aegerter (Yamaha) que somou o quinto triunfo seguido esta temporada.



Já na SuperSport3000, Tomás Alonso e Dinis Borges terminaram respetivamente nas 20.ª e 21.ª posições, numa corrida que teve Samuel Di Sora como vencedor, Inigo Iglesias a terminar em segundo e ainda Mirko Gennai a completar o pódio.



Ao longo do fim de semana, o Autódromo do Estoril recebeu 19.874 pessoas para assistir às corridas do Mundial de SuperBikes.