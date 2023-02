Recordista mundial dos 50 metros mariposa reforça Vitória de Guimarães

“O nadador e recordista mundial dos 50 metros mariposa em piscina olímpica, Andrii Govorov, chegou ao castelo e vai competir pelo Vitória Sport Clube até dezembro de 2024”, anunciou o clube vimaranense, em nota publicada no sítio oficial.



Além de representar o clube minhoto, que, em 2023, vai participar pela primeira vez no principal campeonato nacional de clubes, marcado para 06 e 07 de abril, o atleta de 30 anos quer apurar-se para os Jogos Olímpicos Paris2024, aquele que “afirma ser provavelmente o seu último ciclo olímpico”, acrescenta a nota.



Andrii Govorov está em Portugal desde 09 de janeiro, a treinar no Centro de Alto Rendimento do Jamor, às ordens do selecionador nacional Alberto Silva.



Recordista dos 50 metros mariposa desde 01 de julho de 2018, quando percorreu a distância em 22,27 segundos durante o Troféu Internacional Sette Colli, em Roma, o nadador ucraniano foi também campeão europeu desta categoria em 2016, em Londres, e em 2018, em Glasgow, somando 32 medalhas em competições internacionais – sete de ouro, 10 de prata e 15 de bronze.



A equipa do Vitória de Guimarães, treinada por Rui Costa, subiu à I Divisão Nacional de clubes em 05 de dezembro de 2021, quando se sagrou campeã da II Divisão, e conta com João Costa, recordista nacional dos 100 metros costas em piscina longa, com a marca de 53,88 segundos, estabelecida em 02 de abril de 2022, em Coimbra.