Recuperar título europeu de râguebi sub-20 é objetivo assumido de Portugal

Portugal, que “já tinha vencido a competição em 2013, quando ainda era em sub-19”, foi tricampeão do European Championship entre 2017 e 2019, mas foi interrompido pela pandemia de covid-19, em 2020, e pela Espanha, que há um ano ergueu o troféu em Coimbra.



“O objetivo é claramente voltar a vencer e sermos apurados para o World Trophy. Isso implica ganhar todos os jogos e é o que vamos tentar fazer”, assumiu o João Luís Pinto, em declarações à agência Lusa.



“Ganhar todos os jogos” implica vencer a Polónia, nos quartos de final, no domingo, o vencedor do encontro entre Países Baixos e Alemanha, nas meias-finais, na quarta-feira, e a final em 13 de novembro, “provavelmente com a Espanha”, adversário com o qual os jovens ‘lobos’ têm, invariavelmente, discutido o título.



No ano passado, o jogo ‘caiu’ para o lado dos espanhóis, por 15-9, numa final disputada em Coimbra e que dava direito a receber o troféu no intervalo do jogo de seniores entre Portugal e Japão, que se disputou no mesmo dia, naquela cidade.



“Foi um erro numa tomada de decisão, uma bola que devia ter sido chutada aos postes e quiseram jogar para alinhamento e a Espanha acabou por ganhar. Precisamente, vamos evitar ao máximo cometer erros, tomar decisões certas, fazer o maior número de pontos e depois logo vemos se chega para vencer a competição”, analisou o técnico.



A equipa que vai disputar o European Championship sub-20 “tem alguns jogadores do ano passado, outros mais novos” e ainda “alguns que não estavam mas foram agora integrados” no sentido de tentar recuperar o título.



“É uma equipa bastante equilibrada nas linhas de três quartos. Os avançados são os típicos avançados portugueses, não são muito altos nem muito pesados, portanto vamos tentar jogar um râguebi rápido, para que os adversários não nos consigam acompanhar”, revelou João Luís Pinto.



O Rugby Europe Championship de sub-20 é a principal competição europeia de seleções daquele escalão, com exceção do torneio das Seis Nações.



O vencedor do Europeu apura-se para o World Rugby Trophy do ano seguinte, uma espécie de ‘Mundial B’ do escalão que apura o vencedor para o Campeonato do Mundo de râguebi sub-20.



Nas três participações anteriores no World Trophy, Portugal foi terceiro classificado em 2018 e perdeu apenas na final em 2017 e 2019, ambas contra o Japão, por 14-3 e 35-34, respetivamente.