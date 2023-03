Red Bull procura dobradinha na Austrália

No circuito de Albert Park, em Melbourne, a Red Bull tentará uma nova dobradinha - primeiro e segundo lugares -, como ocorreu nos dois primeiros eventos da temporada de 2023.





A Ferrari, por sua vez, tentará reagir após um início sofrível. Na Arábia Saudita o desempenho foi melhor do que no Barém, mas o caminho ainda parece longo para a equipa italiana. "Sabemos no que temos que trabalhar. Será sobre fazer o que pudermos para nos aproximar deles (Red Bull). Estamos determinados e motivados para encontrar o nosso melhor nível", disse Charles Leclerc, piloto monegasco da Ferrari.



A Federação Internacional de Automobilismo (FIA) indicou que as posições no grelha de partida deste Grande Prémio serão alargadas 20 centímetros, após as polémicas pelas penalizações a Esteban Ocon (Alpine) e Fernando Alonso (Aston Martin), nas partidas das duas primeiras corridas da temporada.







Antes de uma longa pausa de quatro semanas devido ao cancelamento do Grande Prémio da China, a Red Bull tem pela frente uma grande oportunidade de abrir uma distância significativa em relação a seus perseguidores, que estarão já a pensar como aproveitar o período de um mês para melhorar os seus carros e reduzir a desvantagem.