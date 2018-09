Regulamento de gala para premiar desportistas de Caminha em discussão pública

Lusa Comentários 10 Set, 2018, 13:56 | Outras Modalidades



Contactada hoje pela agência Lusa, a mesma fonte adiantou que o regulamento do evento "foi aprovado, na última quarta-feira, em reunião camarária, e que após a fase de discussão pública será apreciado em Assembleia Municipal”, prevendo-se a realização da primeira Gala do Desporto no próximo ano.



O objetivo daquela autarquia do distrito de Viana do Castelo é "distinguir, anualmente, os atletas, clubes, associações e outros agentes desportivos que estejam enquadrados no Associativismo Desportivo do Município de Caminha ou sejam naturais do concelho, e tenham um desempenho desportivo de destaque".



Além de "premiar os melhores, a iniciativa é sobretudo uma forma de incentivar a prática desportiva e de promover os bons hábitos de saúde e tempos livres junto de toda a população".



"A Gala do Desporto premiará todos os agentes desportivos que se destacaram, com inegável mérito, em cada ano desportivo, mas pretende também premiar todos aqueles que ao longo da sua vida tiveram e têm um papel preponderante no desenvolvimento do Desporto no concelho de Caminha", especificou o município.



De acordo com o regulamento que vai ser agora submetido a discussão pública, serão oito as categorias a votação, como Associação ou Clube Desportivo do ano, Equipa do Ano, Dirigente do Ano, Atleta do ano, em duas qualidades, masculino e feminino, Treinador(a) do Ano, Atleta Revelação, Atleta de mérito do Desporto Escolar, Mérito Desportivo.



O documento prevê ainda a atribuição do Prémio Município de Caminha que "será atribuído a uma instituição que pelos seus grandes feitos alcançados, ou que pela sua perseverança dignificaram e levaram além-fronteiras o bom nome do concelho ou à carreira de um(a) atleta que, já não o sendo, honrou o nome da instituição que representou, confundindo-se com ela e, bem assim, o bom nome de Caminha".



Após publicação em Diário da República, o que deverá acontecer em breve, o regulamento estará em discussão pública por 30 dias.



O município de Viana do Castelo tem uma Gala do Desporto, que vai já para a sua terceira edição.