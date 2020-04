Reinaldo Ventura regressa para jogar no Óquei de Barcelos

O avançado vai voltar a vestir a camisola do emblema minhoto, clube que representou em 2015/16 e 2016/17, e no qual venceu a Taça CERS.Reinaldo Ventura, que completa 42 anos em maio, destacou-se ao serviço do FC Porto, clube que representou durante 24 anos e pelo qual conquistou 13 campeonatos nacionais, dez Supertaças e oito Taças de Portugal.Para alem dos "dragões", Ventura jogou no Óquei de Barcelos, Viareggio e Trissino.O anúncio do regresso do hoquista a Portugal foi feito nas redes sociais do clube minhoto.'", anunciou a equipa minhota na sua conta oficial do Facebook.

A contratação de Reinaldo Ventura é a segunda do clube para a próxima temporada, depois do argentino Dário Gimenez.