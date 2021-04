Remadores Pedro Fraga e Afonso Costa cientes do essencial para irem a Tóquio2020

“Estão bem, focados. Sabem o que têm de fazer. O plano de prova está bem definido na cabeça deles e estão a conseguir executar bem as coisas”, disse à Lusa José Velhinho, técnico nacional.



Na segunda-feira, a dupla lusa apurou-se diretamente para a final da qualificação europeia ao vencer a sua série do ‘double-scull’ ligeiro: na pista de Varese, Pedro e Afonso terão de ficar num dos dois primeiros lugares para conquistar um lugar no Japão.



“As coisas estão a correr bem. Ganhámos o nosso ‘heat’. Estamos com boa velocidade. Vamos ver quarta-feira na regata decisiva...”, acrescentou.



Pedro e Afonso cumpriram os dois mil metros em 6.30,39 minutos, à frente de várias embarcações, com destaque para a Áustria, que terminou com 6.33,11, e que será rival na final, juntamente com a Ucrânia, Grécia, Rússia e Turquia.



“A última vez que competimos com eles foi há 18 meses… e isso muda muita coisa. Pelas provas, os mais fortes somos nós, a Ucrânia, Grécia e Áustria”, referiu José Velhinho, enquanto a Turquia e a Rússia tiveram desgaste suplementar por terem de ir à repescagem.



O adiamento do apuramento em um ano permitiu afinar melhor o barco e a Afonso Costa “crescer” enquanto atleta, já que Pedro Fraga, de 38 anos, já participou em Pequim2008 e Londres2012.



O presidente da federação de remo, Luís Ahrens Teixeira, reconhece que “é sempre importante” a modalidade voltar aos Jogos Olímpicos, contudo garante que “não há qualquer pressão” nesse sentido.



“Está tudo ótimo, muito tranquilo, nos carris. É deixar andar e quarta-feira falamos. A opção é mesmo manter as rotinas. Voltar aos Jogos Olímpicos é sempre importante, como é óbvio, mas sem stress. Remada a remada, manter a rotina é o mais importante”, sublinhou, garantindo que toda a equipa está de “consciência tranquila” pelo trabalho desenvolvido.



O dirigente assume que Pedro Fraga e Afonso Costa têm toda a família do remo a empurrar, recordando que há “muita gente” que faz parte do sucesso da dupla.