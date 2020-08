Remco Evenepoel não precisa de intervenção cirúrgica após queda na Lombardia

Os ferimentos sofridos na zona da pélvis serão tratados "de forma conservadora, sem necessidade de cirurgia", mantendo-se o jovem de 20 anos em repouso absoluto nas próximas semanas.



Evenepoel foi transportado na segunda-feira para a Bélgica, para o hospital de Herentals, onde foi submetido a novos exames e testes, que descartaram a necessidade de intervenções cirúrgicas, depois de o corredor ter sofrido também uma contusão no pulmão direito.



À chegada, Evenepoel apontou desde já à temporada de 2021, admitindo que "por desgraça, a temporada 2020 terminou", começando agora "a planificar um regresso mais forte", citado pelas redes sociais da Deceuninck-QuickStep.



No sábado, na 114.ª edição de 'Il Lombardia', vencida pelo dinamarquês Jakob Fuglsang (Astana), o jovem de 20 anos caiu, numa ponte, na descida do Sormano, de uma altura de aproximadamente cinco metros.



O corredor da Deceuninck-QuickStep tinha vencido, até à Volta à Lombardia, todas as provas em que participou no ano de 2020: Volta a San Juan (Argentina), Volta ao Algarve (Portugal), Volta a Burgos (Espanha) e Volta à Polónia, esta última do escalão WorldTour, e apontava à Volta a Itália, que arranca em 03 de outubro.