Remco Evenepoel vai correr o Giro de 2023

Num vídeo publicado na rede social Instagram, o belga, de 22 anos, revelou estar em Itália a fazer reconhecimento de algumas das etapas da prova transalpina, que se corre de 6 a 28 de maio de 2023.", disse.Evenepoel fez a sua estreia em Grandes Voltas no Giro de 2021, quando partilhou a liderança com o português João Almeida, numa prova em que chegou a ser segundo, mas que abandonou antes da 18.ª tirada.Na sua segunda Grande Volta, Evenepoel impôs-se com autoridade na Vuelta de 2022, que liderou desde a sexta etapa, terminando com 2.02 minutos de avanço sobre o espanhol Enric Mas (Movsitar).Entre as vitórias que o belga já conquistou na sua curta carreira contam-se os triunfos finais na Volta ao Algarve de 2020 e 2022.