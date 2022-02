Remco Evenepoel vence Volta ao Algarve pela segunda vez

No final dos 173 quilómetros entre Lagoa e o alto do Malhão, em Loulé, o campeão colombiano venceu em 4:14.53 horas, o mesmo tempo do que o compatriota Daniel Martínez (INEOS) e menos um segundo do que o norte-americano Brandon McNulty (UAE Emirates).



Depois de ter vencido em 2020, Evenepoel somou o segundo triunfo na 'Algarvia', com 1.17 minutos de avanço sobre McNulty e 1.21 do que Martínez.