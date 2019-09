Rémi Cavagna vence 19.ª etapa isolado, Primoz Roglic segura liderança

Lusa Comentários 13 Set, 2019, 17:35 | Outras Modalidades

Cavagna, de 24 anos, fez vingar a fuga do dia e cumpriu os 165,2 quilómetros entre Ávila e Toledo em 3:43.34 horas, cinco segundos à frente dos mais rápidos entre o pelotão, com o irlandês Sam Bennett (BORA-hansgrohe) em segundo e o checo Zdenek Stybar (Deceuninck-Quick Step) em terceiro.

Nas contas da geral, Roglic, hoje 10.º colocado, segue líder da classificação geral, embora o espanhol Alejandro Valverde (Movistar), que foi sexto na etapa, se tenha aproximado, ficando agora a 2.47 minutos, com o colega de equipa colombiano Nairo Quintana, em terceiro, a 3.31.

No sábado, a 20.ª e penúltima etapa será decisiva, antes de no domingo a consagração decorrer na chegada a Madrid, ligando Arenas de San Pedro à Plataforma de Gredos, ao longo de 190,4 quilómetros, com duas contagens de montanha de primeira categoria, duas de segunda e outras tantas de terceira.