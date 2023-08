Remo português conquista duas medalhas nos europeus sub-23

Bruna Parente foi terceira classificada na classe de skiff ligeiro feminino, ao completar os 2.000 metros da final A em 8.02,31 minutos. A remadora portuguesa ficou a menos de dois segundos da italiana Sara Borghi, que se sagrou vice-campeã, e a sete da campeã, a suíça Marion Heiniger.



Já a dupla João Santos/Duarte Castro levou Portugal ao pódio pela segunda vez, ao conquistar a medalha de bronze na classe de double scull ligeiro masculino, ficando a seis segundos do conjunto alemão vencedor (Adrian Reinstaedler/Moritz Koepper) e a menos de um segundo do barco húngaro (Enry Egone Bridge/Balazs Szollosi), que foi segundo classificado.



A terceira embarcação lusa presente na Alemanha, o skiff ligeiro masculino de André Ferreira, terminou o Europeu no oitavo posto, depois de ser segundo na final B.