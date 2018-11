República Checa soma 11ª vitória na Fed Cup, a sexta desde 2009

Lusa Comentários 11 Nov, 2018, 16:43 | Outras Modalidades

As checas, que partiram para a jornada de hoje a vencer por 2-0, `selaram` a vitória no primeiro jogo do dia, com Katerina Siniakova a impor-se a Sofia Kenin, pelos parciais de 7-5, 5-7 e 7-5, num encontro que durou duas horas e 11 minutos.

A vitória de Siniakova no encontro que colocou frente a frente a duas número da República Checa e dos Estados Unidos, ditou o triunfo da equipa da casa e tornou desnecessários os dois últimos encontros, um de singulares e outro de pares.

As checas conseguiram assim o seu sexto triunfo na competição desde 2009, e alcançaram o 11.º na competição, enquanto os Estados Unidos, recordistas de triunfos, com 16, perderam o título conquistado no ano passado.