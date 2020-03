"Resolver questão da aldeia olímpica é prioridade", sublinha vice-presidente do COI

O vice-presidente do Comité Olímpico Internacional (COI) Juan Antonio Samaranch Jr. considerou hoje que a primeira prioridade depois do adiamento dos Jogos Olímpicos de Tóquio2020, devido à pandemia da covid-19, é resolver o problema da aldeia olímpica.