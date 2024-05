Ribeiro e Baptista de prata na Taça do Mundo em Szeged, Fernandes e Penetra de bronze

Antes, já Fernando Pimenta e Teresa Portela tinham subido ao pódio, para receberem as medalhas de prata da competição de K2 500 metros misto, após terminarem hoje a final em 01.34,62 minutos, a oito centésimos dos suecos Martin Nathell e Melina Andersson.



No K2 500 masculino, os campeões do mundo João Ribeiro e Messias Baptista, depois do terceiro melhor tempo na semifinal, terminaram a final no segundo lugar, assegurando a prata, ao cumprirem a regata em 01.27,09 minutos, a meio segundo dos vencedores, os australianos Jean van der Westhuyzen e Thomas Green.



Beatriz Fernandes e Inês Penetra foram as outras lusas protagonistas da manhã, com o terceiro lugar em C2 200, em 43,70 segundos, a 01,07 das espanholas Antia Jacvome e Maria Corbera, que venceram a prova, e atrás das moldavas Daniela Cociu e Maria Olarasu (43,66).



Também esta manhã, Maria Rei acabou a final B de K1 1.000 no oitavo lugar, o que equivale à 17.ª posição final, e Gustavo Gonçalves e Pedro Casinha no segundo lugar da final C de K2 500, correspondendo ao 18.º lugar.



Na vertente paralímpica, Norberto Mourão foi quarto em VL2 200 metros e Alex Santos oitavo em KL1 200, depois de ter sido o mais rápido na semifinal.



No domingo, Fernando Pimenta e João Ribeiro disputam, a partir das 15:50 locais (14:50), a final direta de K1 5.000 metros, distância em que Pimenta é vice-campeão do mundo.