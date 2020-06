Ricardinho chega ao sexto título em Espanha

O empate foi suficiente devido ao critério que definia que em caso de empate o Inter Movistar conquistaria o título, por ser a equipa que na fase regular estava em melhor posição, no primeiro lugar



Desde a retoma da competição - num ‘play off’ com os oito primeiros quando a Liga foi suspensa, devido à pandemia da covid-19, e a um único jogo nos quartos de final, meias-finais e final -, o internacional luso não foi opção nos três jogos.



Nos ‘quartos’, quando questionado sobre a ausência de Ricardinho, o treinador Tino Pérez referiu que a questão era mais para o português do que para ele: “essa é quase mais uma questão para ele do que para mim. Prefiro, sinceramente, não comentar”.



Hoje, na final em Málaga, cidade que recebeu o ‘play off’, Ricardinho esteve, uma vez mais, de fora, num jogo em que Inter Movistar saiu para o intervalo com uma vantagem de 3-1, após golos de Pito (02 e 20 minutos), e Borja (19).



Na segunda parte, o Valdepenas reduziu por Cainan para 3-2, de livre aos 28 minutos, e procurou inverter o rumo da situação, depois de as duas equipas ainda atirarem bolas ao poste, embora o Inter fosse ‘inferior’ neste período.



A equipa de Ricardinho terminou em ‘sofrimento’, fazendo a quinta falta ainda antes dos cinco minutos finais, ainda viu a bola na barra, e sofreu o empate a um minuto do final, por Dani Santos, quando o Valdepenas tinha guarda-redes avançado.



Ricardinho, que termina contrato com o clube e já anunciou a sua saída para o ACCS Paris, somou o sexto título de campeão espanhol em sete épocas no Inter, num percurso ‘interrompido’ pela conquista do FC Barcelona em 2018/19.



Em Paris, o jogador português, sete vezes eleito o melhor do mundo, contará com a companhia de Carlos Ortiz, jogador do Inter Movistar que se transferiu também para a capital parisiense, e com Bruno Coelho, ex-capitão do Benfica, igualmente reforço.



Esta temporada, devido à crise sanitária em Espanha e no mundo, a fase regular do campeonato só decorreu até à 23.ª jornada e não 30.ª, com que os oito primeiros no ‘play-off’, decidido a um único jogo até à final.



O Inter Movistar, que conquistou o 14.º campeonato, estava em primeiro na fase regular, afastou o Jaen (8.º) e Palma Futsal (5.º), ambos por 3-1, nos quartos de final e meias-finais, enquanto o Valdepenas, que partiu como terceiro, eliminou o Osasuna (6.º) e o Levante (7.º).