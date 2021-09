Ricardinho diz que vai estar "nas melhores condições" no Mundial de futsal

"Não tenho tido nenhuma dor, nenhuma recaída... sinto alguma falta de confiança, que faz parte e é normal. Para ser perfeito deveria ter havido quatro ou cinco jogo de Liga e depois sim haver um estágio, mas já sabemos que não conseguimos controlar tudo. Dentro do que controlamos sinto-me bem, com confiança, sinto a confiança do grupo e a proteção deles também... o trabalho do staff do departamento médico tem sido fantástico", disse, declarações divulgadas pela Federação Portuguesa de Futebol.



Ricardinho, que entre os convocados é quem tem mais participações em fases finais de Mundiais e Europeus, referiu que se tem sentido "bem em cada jogo", depois da lesão grave no tornozelo direito, e acredita que vai conseguir "chegar nas melhores condições físicas" à Lituânia.



Com 178 internacionalizações, o capitão, que foi eleito seis vezes o melhor jogador do Mundo, salientou que a equipa tem estado a crescer a cada treino e jogo.



"Agora já estamos na última etapa de preparação, com estes dois jogos diante do Paraguai. Acho que já vamos conseguir extrair um bocadinho mais daquilo que foi o complementar de todo o estágio até agora", explicou.



A equipa liderada por Jorge Braz tem estado a trabalhar em Viseu para preparar os encontros da fase final do torneio, diante Tailândia, Ilhas Salomão e Marrocos. A estreia no Mundial será frente à Tailândia, em 13 de setembro.