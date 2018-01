Ricardinho melhor do mundo: É algo único e fantástico

O jogador, em declarações esta quarta-feira de manhã à jornalista Natércia Simões, revelou a sua satisfação por ter conseguido por cinco vezes a distinção de melhor do mundo e acrescentou que tal só foi possível com “muito trabalho, esforço e dedicação”.



Ainda sobre este momento que está a viver disse: “Agora é gozar o momento e depois começar a pensar em conquistar mais títulos”.



Finalmente e sobre o futuro revelou: “Até 2020 tenho contrato com o clube (Inter Movistar), depois logo se verá mas em Portugal... sou fiel (ao Benfica)”.



O ala internacional português, de 32 anos, estava empatado no número de prémios com o brasileiro Falcão, algo que deixou agora de acontecer.



Na votação revelada pelo “site” FutsalPlanet, Ricardinho alcançou o 1º lugar com 917 votos, quase o dobro do espanhol Carlos Ortiz que terminou em segundo com 508. O argentino Basile fechou o pódio com 332 votos.