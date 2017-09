Ricardinho melhor jogador da Supertaça espanhola de futsal, ganha pelo Inter

Lusa 09 Set, 2017, 21:40 / atualizado em 09 Set, 2017, 21:40 | Outras Modalidades

O ala português, considerado o melhor futsalista do mundo, foi escolhido como o melhor dos dois jogos, ambos ganhos pelo Inter por 5-2, pelos jornalistas que cobriram a competição, após ter contribuído com três golos ao todo, dois no jogo de hoje e um na primeira mão.



O Inter Movistar, que venceu a Liga e a Taça de Espanha em 2016/17, bem como a UEFA Futsal Cup (7-0 ao Sporting, na fina), conquistou a 12.ª Supertaça do seu palmarés, a primeira desde 2015, já com Ricardinho, de 32 anos, no plantel.