Ricardo Batista em 4.º na Taça da Europa de Triatlo/Campeonato do Mediterrâneo

O triatleta português Ricardo Batista terminou hoje na quarta posição a Taça da Europa de Triatlo/Campeonato do Mediterrâneo, em Melilla, em Espanha, a 27 segundo do vencedor, o francês Dorian Coninx.