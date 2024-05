Ricardo Batista em quinto nas Championship Series de triatlo em Cagliari

Ricardo Batista completou a prova de 1.500 metros de natação, 38 quilómetros de bicicleta e 10 quilómetros de corrida com o tempo de 1:40.37 horas, numa competição ganha pelo britânico Alex Yee, em 1:39.44.



No segundo lugar ficou o neozelandês Hayden Wilde, enquanto o húngaro Csongor Lehmann foi terceiro.



Na prova feminina, Melanie Santos terminou em 25.º, com o tempo de 1:51.05 horas, numa competição que foi ganha pela francesa Cassandre Beaugrand, em 1:47.25. No segundo lugar ficou a alemã Lisa Tertsch, enquanto a britânica Beth Potter foi terceira.



Ricardo Batista e Melanie Santos estão já apurados para os Jogos Olímpicos Paris2024.