Ricardo Batista sagra-se campeão europeu de triatlo sprint

Ricardo Batista, de 22 anos, impôs-se com o tempo de 20.34 minutos, após completar os três segmentos do percurso (natação, ciclismo e corrida), batendo por cinco segundos o alemão Lasse Nygaard Priester (20.93) e por 11 o neerlandês Richard Murray (20.45).



Os outros portugueses que disputaram a final A terminaram em posições mais modestas: Gonçalo Oliveira foi 21.º classificado, com o tempo de 21.24 minutos, e Tiago Fonseca foi 29.º, com 22.50.



No setor feminino, Maria Tomé foi a melhor atleta portuguesa, ao terminar em 17.º lugar da final, com o tempo de 23.52 minutos, enquanto Inês Rico foi 27.ª classificada, com 24.34, numa prova vencida pela francesa Mathilde Gautier (23.05).



O dia tinha começado bem para Portugal, com João Nuno Batista a sagrar-se campeão europeu de juniores, ao vencer a final da prova daquele escalão, com o tempo de 20.59 minutos, à frente do húngaro Zálan Hóbor (21.18), segundo classificado, e do italiano Euan de Nigro (21.19), terceiro.



Já o outro português que competiu na final, Gabriel Santos, foi 30.º e último, com o tempo de 23.42 minutos.



Na vertente de juniores femininos, Maria Gonçalves, que na sexta-feira tinha sido afastada da final A, disputou hoje a final B, ficando na quinta posição, em 25.26 minutos.