Ricardo Diniz prepara participação na OSTAR

O velejador explicou ao jornalista da Antena 1, Pedro Luiz Cid, as dificuldades que vai enfrentar.



Antes de entrar em competição Ricardo Diniz juntou-se às comemorações dos 325 anos da Taylor’s, recriando a primeira rota comercial do Vinho do Porto entre a cidade Invicta e Londres, levando a bordo do seu veleiro “TAYLOR 325” um casco (pipa) com 30 litros de Taylor’s Port.



No passado dia 11 de Maio a Tower Bridge, em Londres, ergueu o seu tabuleiro, para que o veleiro comandado pelo Ricardo pudesse passar e fosse entregue a sua valiosa carga de Vinho do Porto num cais bem perto da Torre de Londres.