Ricardo Gouveia 23º no Valderrama Masters de golfe

Mário Aleixo - RTP 23 Out, 2017, 07:37 / atualizado em 23 Out, 2017, 07:37 | Outras Modalidades

Melo Gouveia, que terminara a terceira volta no sétimo posto, fez 74 pancadas na quarta e última volta, o seu pior registo do fim de semana, depois de 69 no primeiro dia, 70 no segundo e 72 no terceiro.



Por seu lado, José-Filipe Lima concluiu o torneio no 30º lugar, com 287 pancadas, três acima do par, depois de entregar na quarta volta um cartão com 73.