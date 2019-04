Ricardo Lopes vence campeonato nacional de snowboard cross

Lusa Comentários 13 Abr, 2019, 16:36 | Outras Modalidades

Na competição realizada na Estância da Serra da Estrela Pedro Herdeiro, atleta paralímpico internacional, participou também na prova e, no escalão para mais de 40 anos foi o terceiro a cruzar a meta.



Este ano, o setor feminino contou apenas com atletas dos escalões de formação.



As ausências foram explicadas por Pedro Flávio, vice-presidente da Federação de Desportos de Inverno de Portugal, com a incerteza sobre a realização da competição, já adiada em março, e com o período de férias da Páscoa.



"Havia quem achasse que os campeonatos já não se iam fazer e nesta altura há muita gente de férias", frisou o dirigente.



O snowboard cross consiste na descida da pista com curvas e obstáculos, em eliminatórias. As provas de slopestyle e slalom gigante não foram agendadas, porque a quantidade de neve era suficiente.



A realização desses campeonatos fica dependente das condições atmosféricas e da queda de mais neve.



"No ano passado fizeram-se em 28 de abril, ainda mais tarde do que este ano. Depende se nevar em quantidade suficiente. Vamos ver se ainda é possível", acrescentou Pedro Flávio.