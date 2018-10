Ricardo Melo Gouveia `afunda-se` no Alfred Dunhill Links Championship em golfe

Lusa Comentários 06 Out, 2018, 22:53 / atualizado em 06 Out, 2018, 22:53 | Outras Modalidades

Depois de no primeiro dia de prova, no campo de Carnoustie, ter terminado na 156.ᵃ posição, e de ter recuperado ligeiramente no segundo, em ´St. Andrews old course´, subindio para 124.º, Ricardo Melo Gouveia entregou hoje, no Kingsbarns Golf Links, um cartão com um 'birdie' (uma abaixo), dois ´bogeys´ (uma acima) e um duplo-'bogey', num total de 75 pancadas, três acima do Par do campo.



O português totaliza agora 223 pancadas, sete acima do Par.



O inglês Tyrrell Hatton assumiu hoje a liderança da prova escocesa com 212 pancadas, 14 abaixo do Par.